Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР. Об этом во вторник, 12 июня, сообщает РИА Новости.
"Мы подписываем очень важный, подробный документ", - сказал Трамп на церемонии подписания с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Однако, содержание документа пока не раскрывается.
В свою очередь, Ким Чен Ын рассказал о новых перспективах, которые открывает подписание этого документа.
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"Подписание этого исторического документа… возвещает о новом старте. Мы увидим большие перемены", - сказал Ким Чен Ын на церемонии подписания документа.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита.
"Я думаю, что вообще наши отношения с Северной Кореей … теперь в совершенно иной ситуации, чем раньше", — добавил американский президент.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успешного саммита в Сингапуре.