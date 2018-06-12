Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР. Об этом во вторник, 12 июня, сообщает РИА Новости.

"Мы подписываем очень важный, подробный документ", - сказал Трамп на церемонии подписания с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Однако, содержание документа пока не раскрывается.

В свою очередь, Ким Чен Ын рассказал о новых перспективах, которые открывает подписание этого документа.

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"Подписание этого исторического документа… возвещает о новом старте. Мы увидим большие перемены", - сказал Ким Чен Ын на церемонии подписания документа.