Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Болгарские власти помиловали корову "Пенку"

Болгарские власти помиловали корову "Пенку"

Болгарские власти помиловали корову "Пенку"
Пенка и ее хозяин / Скриншот видео: euronews.com

Животное хотели "казнить" за незаконное пересечение граны ЕС

12.06.18 397
200

Болгарские власти решили сохранить жизнь беременной корове "Пенке", которую ранее приговорили к смерти за незаконное пересечение границы Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

"Смертный приговор" корове вызвал протесты по всей Европе. В ее поддержку подписывались петиции и выступали депутаты Европарламента. Особенный ажиотаж борьба за жизнь "Пенки" вызвала в Британии, где евроскептики изображали ее в роли жертвы брюссельской бюрократии.

Участники кампании по защите прав животных, в том числе музыкант Пол Маккартни, подписали петиции с просьбой помочь Болгарии сохранить пятилетнее животное.

По давление общественности Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов согласилось пересмотреть дело коровы. В понедельник, 11 июня, результаты лабораторных тестов показали, что она полностью здорова, после чего "Пенку" пообещали вернуть хозяину.

"Ожидается, что к концу недели животное будет возвращено в свой бывший дом в селе Мазарачево", - сообщили в агентстве.

Напомним, корова "Пенка", которая должна родить через три недели, в начале июня отбилась от своего стада около болгарской деревни Копиловцы и пересекла границу с Сербией, которая не является членом ЕС. Вскоре Пенку вернули ее владельцу Ивану Харалампию, а сербские ветеринары заявили, что она находится в отличном состоянии.

Однако болгарские чиновники потребовали смерти коровы. Они сослались на рекомендации Европейской комиссии, согласно которым коровы могут пересекать границу только через  официальные контрольно-пропускные пункты с документами, подтверждающими, что они здоровы.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войнеЕвросоюз в 2017 году потерял 3 млрд евро из-за мошенничества и злоупотребленийЕвросоюз за последние 12 лет из-за террористов недосчитался 180 млрд евро
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56559
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6516
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 8276
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9781
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19102
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21673
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14744
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15872
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 13140
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10973
  1. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 4671 / 10309
  2. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 3104 / 31305
  3. Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений 3047 / 3456
  4. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 2352 / 2642
  5. В Израиле нашли голову библейского царя 2285 / 3359
  6. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 2224 / 2345
  7. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 2191 / 3813
  8. Археологи нашли в Италии второе в истории свидетельство о распятии 1958 / 2372
  9. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 1831 / 1999
  10. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 1752 / 1820
  1. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 14 / 2345
  2. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 10 / 1999
  3. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 8 / 31305
  4. Кто смотрит порно по утрам. Как фильмы для взрослых влияют на нашу жизнь 6 / 1885
  5. Стало известно, когда может заработать Антикоррупционный суд 5 / 734
  6. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 5 / 1820
  7. Продукты в магазинах могут стать намного качественнее, - Богомолец 4 / 926
  8. В Украине дополнительно назначили 23 поезда 4 / 909
  9. Супрун рассказала о диверсантах в Охматдете 3 / 1705
  10. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 3 / 2642
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.