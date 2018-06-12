Болгарские власти помиловали корову "Пенку"

Болгарские власти решили сохранить жизнь беременной корове "Пенке", которую ранее приговорили к смерти за незаконное пересечение границы Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

"Смертный приговор" корове вызвал протесты по всей Европе. В ее поддержку подписывались петиции и выступали депутаты Европарламента. Особенный ажиотаж борьба за жизнь "Пенки" вызвала в Британии, где евроскептики изображали ее в роли жертвы брюссельской бюрократии.

Участники кампании по защите прав животных, в том числе музыкант Пол Маккартни, подписали петиции с просьбой помочь Болгарии сохранить пятилетнее животное.

По давление общественности Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов согласилось пересмотреть дело коровы. В понедельник, 11 июня, результаты лабораторных тестов показали, что она полностью здорова, после чего "Пенку" пообещали вернуть хозяину.

"Ожидается, что к концу недели животное будет возвращено в свой бывший дом в селе Мазарачево", - сообщили в агентстве.

Напомним, корова "Пенка", которая должна родить через три недели, в начале июня отбилась от своего стада около болгарской деревни Копиловцы и пересекла границу с Сербией, которая не является членом ЕС. Вскоре Пенку вернули ее владельцу Ивану Харалампию, а сербские ветеринары заявили, что она находится в отличном состоянии.

Однако болгарские чиновники потребовали смерти коровы. Они сослались на рекомендации Европейской комиссии, согласно которым коровы могут пересекать границу только через официальные контрольно-пропускные пункты с документами, подтверждающими, что они здоровы.