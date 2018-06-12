Трамп пока не будет отменять санкции против КНДР

Американские санкции против КНДР останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает CNN.

Трамп заявил, что этот процесс может занять много времени, но надеется, что он начнется "очень скоро". По его словам, санкции будут отменены, "когда мы будет уверены, что ядерное оружие больше не является фактором".

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"Я действительно с нетерпением жду их снятия", - добавил он.

Также Трамп сообщил, что согласился на визит в Пхеньян, который состоится "в определенное время".

"Это будет тот день, который я очень ожидаю в соответствующее время", - сказал он.

Он добавил, что также пригласил Ким Чен Ына в Белый дом, и тот согласился.

Напомним, на переговорах в Сингапуре президент США Дональд Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.