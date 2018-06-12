Башкирская семья десятки лет считала Кораном Уголовный кодекс

Курьезный случай произошел недавно в Башкирии. Семья передала в дар местному музею Министерства внутренних дел (МВД) Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), который издали еще в 1926 году на арабском языке.

Об этом сообщает ТАСС.

"В коллекцию передан Уголовный кодекс 1926 года на арабском языке. Пожилая владелица книги долгие годы принимала его за Коран и подкладывала под голову ребенка. Стоит отметить, что когда сын вырос, то пошел на службу в милицию", — заявили в пресс-службе МВД Башкирии.

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Местная жительница Рафия Зинатуллина рассказала, что сверток с книгой передавался в ее семье из поколения в поколение: "Мать говорила, что это священная книга, ее надо заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали. И лишь спустя столько лет мы обнаружили, что это Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года".

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