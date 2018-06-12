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Главная » Мир » Башкирская семья десятки лет считала Кораном Уголовный кодекс

Башкирская семья десятки лет считала Кораном Уголовный кодекс

Башкирская семья десятки лет считала Кораном Уголовный кодекс

Священную книгу подкладывали под голову ребенка, который вырос и стал милиционером

12.06.18 53
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Курьезный случай произошел недавно в Башкирии. Семья передала в дар местному музею Министерства внутренних дел (МВД) Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), который издали еще в 1926 году на арабском языке.

Об этом сообщает ТАСС

"В коллекцию передан Уголовный кодекс 1926 года на арабском языке. Пожилая владелица книги долгие годы принимала его за Коран и подкладывала под голову ребенка. Стоит отметить, что когда сын вырос, то пошел на службу в милицию", — заявили в пресс-службе МВД Башкирии.

Местная жительница Рафия Зинатуллина рассказала, что сверток с книгой передавался в ее семье из поколения в поколение: "Мать говорила, что это священная книга, ее надо заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали. И лишь спустя столько лет мы обнаружили, что это Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года".

Напомним, сотрудники Белого дома пожаловались на привычку Трампа рвать бумагу.

 

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