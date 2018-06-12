Зять короля Испании приговорен к пяти годам лишения свободы за присвоение нескольких миллионов евро

Урдангарин якобы через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились

В Испании зятя короля Филиппа Иньяки Урдангарина приговорили к лишению свободы на 5 лет и 10 месяцев.

Суд признал его виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов, сообщает Deutsche Welle.

"Урдангарин через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились. Он может избежать тюремного заключения, если его помилует Конституционный суд Испании. Но в истории страны еще не было случая помилования осужденных более чем на пять лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 50-летний Иньяки Урдангарин, герцог Пальмы, муж сестры испанского короля, принцессы Кристины, руководил некоммерческой организацией Nóos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании. В прошлом профессиональный гандболист, он 170 раз выступал на международных соревнованиях в составе сборной страны.

Напомним, расследование уголовного дела Урдангарина и принцессы Кристины велось с 2008 года.

В феврале 2017 года суд города Пальма-де-Мальорка на Балеарских островах вынес вердикт, сняв с Кристины обвинения в пособничестве в коррупционной деятельности ее супруга.

Однако, согласно вердикту, ей надлежало выплатить штраф в размере 265 тысяч евро за то, что она пользовалась деньгами, похищенными ее мужем. Самого Урдангарина суд Пальмы-де-Мальорки приговорил к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 512 000 евро. Обвинение требовало для него 19 лет заключения.