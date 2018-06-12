Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Зять короля Испании приговорен к пяти годам лишения свободы за присвоение нескольких миллионов евро

Зять короля Испании приговорен к пяти годам лишения свободы за присвоение нескольких миллионов евро

Зять короля Испании приговорен к пяти годам лишения свободы за присвоение нескольких миллионов евро
Иньяки Урдангарин / Фото: espanarusa.com

Урдангарин якобы через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились

12.06.18 674
600

В Испании зятя короля Филиппа Иньяки Урдангарина приговорили к лишению свободы на 5 лет и 10 месяцев.

Суд признал его виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов, сообщает Deutsche Welle.

"Урдангарин через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились. Он может избежать тюремного заключения, если его помилует Конституционный суд Испании. Но в истории страны еще не было случая помилования осужденных более чем на пять лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 50-летний Иньяки Урдангарин, герцог Пальмы, муж сестры испанского короля, принцессы Кристины, руководил некоммерческой организацией Nóos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании. В прошлом профессиональный гандболист, он 170 раз выступал на международных соревнованиях в составе сборной страны.

Напомним, расследование уголовного дела Урдангарина и принцессы Кристины велось с 2008 года. 

В феврале 2017 года суд города Пальма-де-Мальорка на Балеарских островах вынес вердикт, сняв с Кристины обвинения в пособничестве в коррупционной деятельности ее супруга.

Однако, согласно вердикту, ей надлежало выплатить штраф в размере 265 тысяч евро за то, что она пользовалась деньгами, похищенными ее мужем. Самого Урдангарина суд Пальмы-де-Мальорки приговорил к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 512 000 евро. Обвинение требовало для него 19 лет заключения.

6
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступалИспания примет судно с мигрантами, которых не пустили в ИталиюМасштабы коррупции в Украине преувеличивают журналисты, - Порошенко
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56559
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6516
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 8275
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9781
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19102
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21673
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14744
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15871
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 13140
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10973
  1. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 4671 / 10309
  2. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 3104 / 31304
  3. Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений 3047 / 3456
  4. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 2352 / 2642
  5. В Израиле нашли голову библейского царя 2285 / 3359
  6. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 2224 / 2345
  7. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 2191 / 3813
  8. Археологи нашли в Италии второе в истории свидетельство о распятии 1958 / 2371
  9. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 1831 / 1999
  10. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 1752 / 1820
  1. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 14 / 2345
  2. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 10 / 1999
  3. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 8 / 31304
  4. Кто смотрит порно по утрам. Как фильмы для взрослых влияют на нашу жизнь 6 / 1884
  5. Стало известно, когда может заработать Антикоррупционный суд 5 / 734
  6. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 5 / 1820
  7. Продукты в магазинах могут стать намного качественнее, - Богомолец 4 / 926
  8. В Украине дополнительно назначили 23 поезда 4 / 909
  9. Супрун рассказала о диверсантах в Охматдете 3 / 1705
  10. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 3 / 2642
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.