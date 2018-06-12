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Главная » Мир » Трамп объявил о прекращении совместных военных учений с Южной Кореей
Историческая встреча Дональда и Кима

Трамп объявил о прекращении совместных военных учений с Южной Кореей

Трамп объявил о прекращении совместных военных учений с Южной Кореей
Дональд Трамп / Фото: slate.com

Они могут возобновиться, если переговоры с Северной Кореей "будут идти не так, как должны"

12.06.18 81
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США и Южная Корея прекращают совместные военные учения, заявил американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает "Зеркало недели".

"Мы прекратим военные игры, что сэкономит нам огромное количество денег", - заявил Трамп.

Он добавил, что считает военные учения "очень провокационными". По его словам, они могут возобновиться, если переговоры с Северной Кореей "будут идти не так, как должны".

Глава Белого дома заявил также, что хочет вернуть американских военных домой, но отметил, что сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

"У нас сейчас 32 тысячи солдат в Южной Корее. И я хотел бы вернуть их домой. Но сейчас это не является частью уравнения. В какой-то момент, надеюсь, это произойдет, но не сейчас", - сказал Дональд Трамп.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

Примерно на протяжении получасу лидеры беседовали тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем началась встреча в расширенном формате, за которой последует деловой ланч.

Во время переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации.

Позднее был опубликован полный текст соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном.

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