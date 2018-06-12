Трамп объявил о прекращении совместных военных учений с Южной Кореей

Они могут возобновиться, если переговоры с Северной Кореей "будут идти не так, как должны"

США и Южная Корея прекращают совместные военные учения, заявил американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает "Зеркало недели".

"Мы прекратим военные игры, что сэкономит нам огромное количество денег", - заявил Трамп.

Он добавил, что считает военные учения "очень провокационными". По его словам, они могут возобновиться, если переговоры с Северной Кореей "будут идти не так, как должны".

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Глава Белого дома заявил также, что хочет вернуть американских военных домой, но отметил, что сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

"У нас сейчас 32 тысячи солдат в Южной Корее. И я хотел бы вернуть их домой. Но сейчас это не является частью уравнения. В какой-то момент, надеюсь, это произойдет, но не сейчас", - сказал Дональд Трамп.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

Примерно на протяжении получасу лидеры беседовали тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем началась встреча в расширенном формате, за которой последует деловой ланч.

Во время переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации.

Позднее был опубликован полный текст соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном.