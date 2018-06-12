Министр юстиции Британии увольняется и подрывает позицию страны по Brexit

В Великобритании министр по делам молодежи и семейной юстиции Филип Ли подал в отставку из-за Brexit. Это заметно подрывает позицию премьер-министра Терезы Мэй перед важными голосованиями в парламенте по закону о выходе из ЕС.

Об этом сообщает The Guardian.

Филип Ли заявил, что ему "невероятно грустно" уходить в отставку, но он считает, что политика британского правительства по Brexit наносит ущерб избирателям.

Его отставка увеличит число противников, которые планируют выступить против правительства в связи с ключевой поправкой к законопроекту позже во вторник. Как сообщает ВВС, Тереза Мэй заявила, что любые поражения и конфликтные моменты при голосовании могут отправить в ЕС "неправильный месседж".

Тем не менее, Филип Ли заявил в Twitter, что он поддерживает проведение второго референдума об окончательном соглашении с ЕС по Brexit.

"Главная причина моего решения - процесс Brexit и желание властей ограничить роль парламента в формировании финального результата при голосовании, которое состоится сегодня", написал Ли.

"Безответственно действовать так, как мы действуем", - добавил он.

Напомним, британцы, работающие в Германии, стали массово получать немецкое гражданство. В прошлом году число владельцев британских паспортов, которые стали гражданами Германии, выросло на 162%.