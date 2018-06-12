Лидера протестов в Грузии посадили под арест

Организатор акций протеста в Тбилиси Звиад Куправа арестован на 2 недели. Такое решение суд принял сегодня, 12 июня.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Организатор протестов приговорен к 14-дневному тюремному заключению по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полиции.
Соратники Куправы считают приговор политической местью власти.
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Напомним, Куправу задержали 11 июня на проспекте Руставели на акции в поддержку отца одного из подростков, убитых 1 декабря прошлого года во время групповой драки школьников. Отец погибшего Заза Саралидзе уже несколько месяцев требует расследовать убийство сына.
В ходе акции у здания парламента правоохранители задержали 19 лиц, 9 из которых привлечены к административной ответственности, сообщает МВД Грузии.