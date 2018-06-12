В МИД РФ пообещали припомнить США введение санкций перед Днем России

В Москве уверяют, что американские санкции им нипочем

Министерство иностранных дел РФ заявило, что США не удастся заставить Россию изменить курс на международной арене при помощи санкций. Об этом официальном комментарии ведомства.

"В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой - заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", - говорится в комментарии.

В МИД РФ также заявили, что США "выдумывают врага" там, где его нет, а история обязательно спросит с них за проведение "порочной политики".

"Со своей стороны, конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России. Мы это запомним", - отметили в российском внешнеполитическом ведомства.

Напомним, 9 мая Госдепартамент США решил ввести санкции против 28 лиц и структур России, Китая и ряда других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.

11 июня министерство финансов США ввело санкции против троих граждан России и пяти компаний, которые ведомство считает связанными с ФСБ.

В РФ с 1992 года ежегодно 12 июня отмечается День России в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня1990 года).