Макрон обвинил Италию в цинизме

Судно с нелегалами приняла не Франция, а Испания

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия итальянского правительства, которое отказалось принимать судно со спасенными беженцами на борту циничными и безответственными.

Об этом сообщает Le Figaro.

Как рассказал спикер правительства Франции Бенжамин Гриво, Макрон упомянул морское право, которое "в случае катастрофы возлагает ответственность на принятие судна на ближайшее побережье".

"Если бы берег Франции был ближайшим к судну, оно смогло бы пристать к берегу" - процитировал Макрона Гриво.

По словам президента Франции, именно в этом проявляется уважение к международному праву.

Напомним, 629 человек, включая детей и беременных женщин были спасены судном французской неправительственной организации, действующей совместно с немецким центром SOS Mediterranee. Италия и Мальта, ближайшие к судну, отказались принять беженцев. В итоге "Авариус" с 629 нелегальными иммигрантами на борту согласились принять испанские власти, хотя берег Испании находился от судна дальше французского.