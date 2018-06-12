Мужчина отпустил рыбу в реку, пожалев ее

В Сети было обнародован видеоролик, на котором показана странная рыба, выловленная в Китае. Необычное существо поймал местный рыбак, проживающий в городе Гайан.

Об этом пишет The Mirror.



В ролике показана лежащая на земле рыба, голова которой больше напоминает морду голубя.

По всей видимости, существо является мутантом Белого амура - пресноводной рыбы семейства карповых. Однако изучить удивительный образец невозможно - мужчина отпустил рыбу в реку, пожалев ее.

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Отметим, ранее в США ученые из Массачусетского технологического института создали рыбу-робота, как новый способ исследования подводного мира.