В Сети было обнародован видеоролик, на котором показана странная рыба, выловленная в Китае. Необычное существо поймал местный рыбак, проживающий в городе Гайан.
Об этом пишет The Mirror.
В ролике показана лежащая на земле рыба, голова которой больше напоминает морду голубя.
По всей видимости, существо является мутантом Белого амура - пресноводной рыбы семейства карповых. Однако изучить удивительный образец невозможно - мужчина отпустил рыбу в реку, пожалев ее.
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Отметим, ранее в США ученые из Массачусетского технологического института создали рыбу-робота, как новый способ исследования подводного мира.