Македонию переименуют в Северную Македонию

Новым названием Республики Македония станет "Северная Македония".



Об этом заявил на пресс-конференции в Скопье македонский премьер-министр Зоран Заев. Его выступление транслировалось на правительственном портале.



Отмечается, что новое название согласовано с Грецией, которая возражала против нынешнего наименования.



"Соглашение гарантирует выход Македонии из изоляции, это дает ей европейскую перспективу, стабильность и прогресс", – сказал Заев.

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Жители страны будут называться гражданами Северной Македонии, но название этнической общины "македонцы" остается неизменным, как и термин "македонский язык".



Заев сказал, что в основе договора с Афинами лежит понимание незыблемости дружбы македонского и греческого народов.



Межправительственное соглашение должно быть подписано 16 июня. Впоследствии оно будет вынесено на общенациональный референдум, добавил премьер.



Глава правительства Греции Алексис Ципрас уже сообщил президенту страны Прокопису Пападопулосу о достижении договоренности с Заевым, информирует телеканал ERT. Не упоминая новое название соседнего государства, он отметил, что в соглашении учтены все условия, которые выдвигала Греция.



Со времен развала Югославии в начале 1990-х годов Македония ведет спор с Грецией о своем названии. В 90-е годы Греция обратилась в ООН с претензией, что название "Македония" является сугубо греческим этнонимом (так называется одна из областей страны). По решению ООН, официально ныне Македония носит название "Бывшая Югославская Республика Македония".