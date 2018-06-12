Политическая партия в Нидерландах проведет конкурс карикатур на пророка Мухамеда

В Нидерландах оппозиционная правая "Партия свободы" объявила конкурс карикатур на пророка Мухаммада.

Об этом сообщает Reuters.

Конкурс планируется в офисе партии в здании парламента. По словам организаторов, здание хорошо охраняется, а план получил одобрение Агентства по борьбе с терроризмом Нидерландов.

Партию возглавляет Герт Вилдерс, известный своими резкими высказываниями в адрес ислама. Вилдерс призывал запретить Коран и называл ислам тоталитарной религией.

"Свобода слова под угрозой, особенно со стороны исламских критиков. Мы не должны принимать это. Свобода слова является важнейшим из наших свобод", - заявил Вилдерс. По его словам, конкурс состоится в конце года.

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Напомним, карикатуры на пророка Мухаммада уже не раз вызывали агрессивную реакцию.

В 2015 году в Париже исламисты убили 12 человек в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка.