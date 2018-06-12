В Париже задержан мужчина, который взял в заложники двух человек

В Париже полицейские задержали мужчину, который удерживал в заложниках несколько человек и требовал связаться с иранским посольством.
Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел страны Жерар Коломб.
"Злоумышленник арестован, заложники находятся вне опасности. Приветствую профессионализм и оперативность сотрудников полиции и спасательных служб", - отметил он.
Преступником оказался душевнобольной мужчина. Силовики предприняли штурм здания и сумели скрутить преступника. Имя злоумышленника пока не раскрывается.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Бельгии мужчина убил двух полицейских и захватил заложницу
Ситуация осложнялась тем, что одного из заложников злоумышленник облил бензином и угрожал поджечь.
Как отмечает Le Figaro, в заложниках у мужчины находилось два человека, а не три как сообщалось ранее.
Отметим, сегодня около 16:00 по местному времени вооруженный человек под видом курьера доставки еды захватил нескольких заложников в здании компьютерного предприятия на улице Petites-Ecuries, что находится в северном районе города.