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Главная » Мир » В Париже задержан мужчина, который взял в заложники двух человек

В Париже задержан мужчина, который взял в заложники двух человек

В Париже задержан мужчина, который взял в заложники двух человек
Фото: twitter.com/politringby

Ситуация осложнялась тем, что одного из заложников злоумышленник облил бензином и угрожал поджечь

12.06.18 31
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В Париже полицейские задержали мужчину, который удерживал в заложниках несколько человек и требовал связаться с иранским посольством.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел страны Жерар Коломб.

"Злоумышленник арестован, заложники находятся вне опасности. Приветствую профессионализм и оперативность сотрудников полиции и спасательных служб", - отметил он.

Преступником оказался душевнобольной мужчина. Силовики предприняли штурм здания и сумели скрутить преступника. Имя злоумышленника пока не раскрывается.

Ситуация осложнялась тем, что одного из заложников злоумышленник облил бензином и угрожал поджечь.

Как отмечает Le Figaro, в заложниках у мужчины находилось два человека, а не три как сообщалось ранее.

Отметим, сегодня около 16:00 по местному времени вооруженный человек под видом курьера доставки еды захватил нескольких заложников в здании компьютерного предприятия на улице Petites-Ecuries, что находится в северном районе города.

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