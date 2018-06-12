Трамп назвал сроки денуклеаризации Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда должен начаться процесс денуклеаризации Северной Кореи.



"Думаю, что теперь мы начнем процесс денуклеаризации в Северной Корее, и думаю, что он вернется к себе и начнет его практически сразу", - сказал Трамп в интервью Fox News, имея в виду главу КНДР Ким Чен Ына.



Он добавил, что процесс "пойдет быстро".

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Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встречаамериканского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

Примерно на протяжении получасу лидеры беседовали тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем началась встреча в расширенном формате, за которой последует деловой ланч.

Во время переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации. Тем не менее, Трамп пообещал прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.