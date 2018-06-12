Четыре европейские страны расширили санкции против РФ

Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против РФ за проведение незаконных выборов в аннексированном Крыму.
Об этом говорится в сообщении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета Евросоюза во вторник, 12 июня.
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"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединились к этой декларации", – говорится в сообщении.
В Брюсселе приветствовали такое решение четырех стран.
Отметим, 14 мая Совет ЕС принял решение о введении санкций против пяти лиц, ответственных за проведение выборов президента РФ в Крыму и Севастополе.