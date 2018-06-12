Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Четыре европейские страны расширили санкции против РФ

Четыре европейские страны расширили санкции против РФ

Четыре европейские страны расширили санкции против РФ
Фото из открытых источников

В Брюсселе приветствовали такое решение

12.06.18 602
000

Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против РФ за проведение незаконных выборов в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета Евросоюза во вторник, 12 июня.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединились к этой декларации", – говорится в сообщении.

В Брюсселе приветствовали такое решение четырех стран.

Отметим, 14 мая Совет ЕС принял решение о введении санкций против пяти лиц, ответственных за проведение выборов президента РФ в Крыму и Севастополе.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украина готова к компромиссам для освобождения украинских заложников и политзаключенных, - ГеращенкоНа 30-й день голодовки состояние Сенцова вызывает тревогу, - правозащитницаЯ убедился, что к боевым действиям на востоке Украины привела интервенция РФ, - Волкер
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56683
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6655
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 8873
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9827
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19229
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21782
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14863
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15996
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 13260
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 11031
  1. Гавайский вулкан за несколько часов испарил самое большое озеро на острове 3473 / 3935
  2. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 2289 / 2623
  3. Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым 2274 / 2535
  4. Смещения позвоночных дисков не бывает, - Супрун 1355 / 1635
  5. Кадыров сделает Россию чемпионом мира по футболу, - Слепаков 1295 / 1525
  6. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 1137 / 10843
  7. Китаец выловил рыбу с птичьей мордой 1053 / 1253
  8. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 946 / 31761
  9. Первый в Украине магазин H&M откроется в августе 2018 года 878 / 987
  10. Укрпочта находится на грани банкротства 871 / 1291
  1. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 12 / 2623
  2. Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым 6 / 2535
  3. Кадыров сделает Россию чемпионом мира по футболу, - Слепаков 4 / 1525
  4. Эстония арестовала российский "Петербург" 4 / 845
  5. Зять короля Испании приговорен к пяти годам лишения свободы за присвоение нескольких миллионов евро 4 / 746
  6. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 3 / 2482
  7. Кнопкодавов в Украине могут сажать на семь лет 3 / 166
  8. Минздрав показал пляжи, где лучше не купаться 3 / 718
  9. Укрпочта находится на грани банкротства 3 / 1291
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.