Парламент Великобритании принял план по Brexit

Законодатели получат больше контроля за процессом выхода страны из ЕС

Нижняя палата парламента Великобритании проголосовала за принятие плана по выходу страны из состава Европейского союза.

За проголосовали 324 парламентария, против - 298, передает DW.

Парламент получит больше контроля за процессом Brexit, так как часть политиков хотят сохранить тесные контакты с коллегами из ЕС, в то время как другие хотят максимально отдалиться от Евросоюза.

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Отметим, 23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Напомним, Бенедикт Камбербэтч сыграет вдохновителя Brexit. Его героем станет Доминик Каммингс — глава кампании в поддержку Brexit - Vote Leave. Фильм выйдет на экраны в начале 2019 года, незадолго до того, как закончится переходный период, и Великобритания окончательно выйдет из состава ЕС.