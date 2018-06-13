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Главная » Мир » Парламент Великобритании принял план по Brexit

Парламент Великобритании принял план по Brexit

Парламент Великобритании принял план по Brexit
Фото: PYMNTS.com

Законодатели получат больше контроля за процессом выхода страны из ЕС

13.06.18 69
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Нижняя палата парламента Великобритании проголосовала  за принятие плана по выходу страны из состава Европейского союза.

За проголосовали 324 парламентария, против - 298, передает DW.

Парламент получит больше контроля за процессом Brexit, так как часть политиков хотят сохранить тесные контакты с коллегами из ЕС, в то время как другие хотят максимально отдалиться от Евросоюза.

Отметим, 23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Напомним, Бенедикт Камбербэтч сыграет вдохновителя Brexit. Его героем станет Доминик Каммингс — глава кампании в поддержку Brexit - Vote Leave. Фильм выйдет на экраны в начале 2019 года, незадолго до того, как закончится переходный период, и Великобритания окончательно выйдет из состава ЕС.

 

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