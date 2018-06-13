Российский президент на танке готовится стрелять в футбольные ворота

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил номер, посвященный финалу Чемпионата мира по футболу-2018 с президентом РФ Владимиром Путиным на обложке. Карикатуру издание опубликовало на своей странице в Twitter.

Российского президента высмеяли, поместив в танк, который направляет пушку в футбольные ворота.

"Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне", - говорится в анонсе номера.

На самой карикатуре изображен президент РФ Владимир Путин, который наставляет дуло танка на футбольные ворота. Сама карикатура подписана лозунгом "Вперед, русские!".

Ранее французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы президента в РФ.

На карикатуре Владимир Путин держит в руках куклу, которая говорит: "Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах".

За спиной у Путина сидит человек со связанными руками и завязанными глазами. Он произносит: "Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!".