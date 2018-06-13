США обвинили пятерых россиян в нарушении санкций против Сирии и оккупированного Крыма

Они якобы организовывали незаконные поставки реактивного топлива в Сирию

В Соединенных Штатах министерство юстиции предъявило пятерым гражданам России и троим сирийцам обвинения за нарушение экономических санкций в отношении Сирии и оккупированного Крыма.

Об этом информирует пресс-служба министерства.

Отмечается, что сотрудникам российской судоходной компании "Совфрахт" Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову, Людмиле Шмельковой, представителю предприятия в Сирии Ясеру Насеру и инспекторам сирийского порта Банияс Фариду и Габриэлю Битару вменяют сговор с целью нарушения американского закона о санкциях с целью отмывания денег.

Сообщается, что они организовывали незаконные поставки реактивного топлива в Сирию.

Согласно обвинительному заключению, для этого использовались суда российской компании "Транспетрочарт", в частности танкеры "Язь" и "Мухалатка". В Сирию топливо поставляли через компанию Banias Refinery, которая принадлежит сирийскому режиму.

В июне 2016 года Управление по контролю над иностранными активами (подразделение Минюста США) заблокировало два транша на сумму 2,6 миллиона долларов. После этого "Софврахт" начал использовать подставные компании для долларовых транзакций.

Отмечается, что максимальное наказание за сговор с целью нарушения закона о санкций санкций – пять лет тюремного заключения, а за отмывание денег – 20 лет.

Напомним, 11 июня в США министерство финансов ввело санкции против троих граждан России и пяти компаний, которые ведомство считает связанными с ФСБ.