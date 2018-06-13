Соединенных Штатов Америки может стать больше на два

Жители Калифорнии в ноябре проголосуют за разделение штата на три части.

Так решили жители штата. Инициатива о проведении референдума о разделении Калифорнии на три отдельных штата смогла собрать более 400 тыс. подписей. И голосование пройдет 6 ноября 2018 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местную администрацию.

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Инициатива предполагает разделение Калифорнии на три штата: Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию. Частью Северной Калифорнии станут Сан-Франциско и Сакраменто, в Южную Калифорнию войдут Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Калифорния же будет включать в себя Лос-Анжелес, Санта-Барбару и Вентуру.

Несмотря на успех инициативы по сбору подписей, опрос SurwayUSA показывает, что 72% жителей штата проголосуют против разделения Калифорнии, в то время как поддержать инициативу готовы лишь 17%.

Напомним, еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом.