Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет, - Трамп

Теперь все могут чувствовать себя намного безопаснее

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет

Об этом он написал в Twitter.

"Только приземлился - долгая поездка, но теперь все могут чувствовать себя намного безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Больше нет ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. У Северной Кореи есть большой потенциал", - написал Трамп.

Кроме того, Трамп добавил, что в свое время президент США Барак Обама заявлял, что "Северная Корея является для США самой большой и самой опасной проблемой". По словам Трампа, "теперь это не так".

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Во время переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации.

Позднее был опубликован полный текст соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном.