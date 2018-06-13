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Путин решил повысить пенсионный возраст для россиян

Путин решил повысить пенсионный возраст для россиян
Фото: YouTube

С 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин

13.06.18 1276
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Правительство РФ уже сегодня, 13 июня, может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

Об этом пишут Ведомости, со ссылкой на двух федеральных чиновников. 

Источники рассказывают, что Кабмин предложит повышать пенсионный возраст с 2019 года по году в год, как это предлагало министерство финансов. При обсуждении законопроекта в Госдуме чиновники могут пойти на уступки по темпу повышения, а возможно, и частично по итоговому пенсионному возрасту, рассказал эксперт, информированный о ходе обсуждения поправок в правительстве.

Для тех, кто выходит на пенсию досрочно, в том числе для работающих на вредных предприятиях и для военных, пенсионный возраст менять пока не планируют. 

Отметим, что 7 июня во время прямой линии президент Владимир Путин заявил, что кабинет министров представит свои предложения по увеличению пенсионного возраста в ближайшее время. «Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно», — сказал глава государства.

Напомним, украинцам до конца года дважды пересчитают пенсии.

 

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