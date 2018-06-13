Американский гражданин "ЛНР" прошел праймериз "Единой России"

Джеф Монсон в будущем хочет дорасти и до Государственной думы

Знаменитый боец смешанных единоборств Джефф Монсон, не так давно получивший российский паспорт, прошел праймериз "Единой России" и теперь получит право баллотироваться в депутаты городского совета Красногорска (Подмосковье).

Об этом пишет Знак со ссылкой на самого Монсона.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Монсону паспорт, поскольку ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии Монсона в гражданство РФ.

Отвечая на вопросы журналистов после торжественной церемонии, Монсон и сообщил о своих планах стать депутатом.

Воробьев, вручая паспорт, выразил надежду, что Монсон выиграет выборы в сентябре и будет работать в Красногорском совете.

8 июня Монсон заявил, что на Красногорском совете останавливаться не намерен и рассчитывает в будущем дорасти до Государственной думы.

Боец отметил, что решение принять российское гражданство он принял, потому что оно шло из сердца, а не из головы. "Многие американцы не понимают моего решения. Но те, с кем я общаюсь, они понимают, что это не было какое-то эмоциональное решение типа: "Ой, мне просто Россия больше нравится", — сказал Монсон.

Отметим, о российском гражданстве он просил с 2015 года. Тогда он заявил, что у него "русская душа" и что он планирует открыть в России школу смешанных единоборств для детей. В 2016 году Монсон получил паспорт самопровозглашенной "Луганской Народной Республики".

Напомним, за украинскую песню в "ЛНР" бросили в тюрьму на 12 лет.