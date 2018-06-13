Глава МИД Украины поздравил Скопье и Афины с разрешением конфликта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Македонию и Грецию с достижением договоренности относительно спорного названия Македонии.
Об этом он написал на своем аккаунте в Twitter.
"Поздравляю Македонию и Грецию с достижением исторической договоренности. Встречаясь 11.04 в Охриде с друзьями Н.Димитровым и Н.Котзиасом, был уверен, что необходимое решение будет найдено. Цивилизованные страны исповедуют европодходы", – говорится в сообщении.
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Отметим, в НАТО и ЕС поддержали договоренность о переименовании Македонии в Северную Македонию.
Напомним, статую Александра Македонского убрали из главного аэропорта Македонии.