Тереза Мэй на саммите ЕС будет требовать усиления санкций против России

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй будет настаивать на ужесточении санкций против России на саммите лидеров ЕС в конце этого месяца.

Об этом британский премьер заявила во время выступления в парламенте, передает Reuters .

"Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России. На самом деле, я думаю, что есть некоторые сферы, где мы должны усилить этот режим санкций", - сказала Тереза Мэй.

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Напомним, четыре европейские страны расширили санкции против РФ. Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против РФ за проведение незаконных выборов в аннексированном Крыму.