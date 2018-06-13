Депутат итальянского парламента впервые за 25 лет показала свое лицо публике

Пьера Аелло из-за угроз со стороны мафии скрывала лицо даже во время избирательной кампании

Депутат итальянского парламента 51-летняя Пьера Аелло, которая предыдущие 25 лет вынуждена была скрывать свою внешность из-за угроз со стороны мафии, впервые показала свое лицо публике. Об этом пишет The Guardian.

"После всех этих лет, проведенных за кулисами, сегодня я могу наконец-то взглянуть миру в лицо, не опасаясь показать свое. Это похоже на возвращение к жизни", - сказала она, впервые с 1993 года позируя перед фотографами.

Аелло в возрасте 14 лет она была вынуждена выйти замуж за сына сицилийского босса мафии Вито Атриа. В 1991 году соперничающий мафиозный клан убил ее мужа. Она стала свидетелем преступления и решила дать показания полиции, на основе которых за решетку отправили нескольких мафиози.

Но их подельники остались на свободе, и Аелло пришлось стать участником программы по защите свидетелей. Она сменила свое имя и покинула Сицилию. Только в прошлом году она решила выйти из подполья.

В марте 2018 года выиграла парламентские выборы на Сицилии, баллотируясь от популистского "Движения пяти звезд". При этом свою избирательную кампанию она проводила под эскортом сил безопасности и никогда не показывала свое лицо. На всех публичных мероприятиях она постоянная носила вуаль, закрывающую лицо, за что стала известна как "безликий кандидат".

Аелло и дальше продолжит жить под полицейским сопровождением, поскольку ее все еще считают потенциальной жертвой мафии.

Напомним, полиция в западной Германии арестовала одного из ведущих членов итальянской мафии, которого разыскивали на родине с 2013 года.