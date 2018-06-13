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Главная » Мир » Шотландские законодатели со скандалом покинули британский парламент

Шотландские законодатели со скандалом покинули британский парламент

Шотландские законодатели со скандалом покинули британский парламент
Фото: eureporter

Их лидера заставили покинуть Вестминстер

13.06.18 418
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Депутаты из Шотландской национальной партии (SNP) сегодня, 13 июня, вышли из британского парламента после того, как их лидеру было приказано покинуть палату общин.

Глава партии в Вестминстере Ян Блэкфорд был вышвырнут из парламента спикером палаты общин за отказ сесть после того, как потребовал новых дебатов по Шотландии и Brexit, сообщает REUTERS.

За ним последовали около 30 членов SNP.

После его изгнания Блэкфорд заявил, что правительство демонстрирует отсутствие уважения к Шотландии.

"Давайте не будем питать иллюзии - это конституционный кризис", - заявил политик.

"Мы сообщаем правительству, что мы не готовы сидеть сложа руки и смотреть, как забирают полномочия у шотландского парламента", - добавил он.

Напомним, во вторник британские законодатели проголосовали за принятие законодательства по Brexit.  Нововведения включают меры, затрагивающие Шотландию. Это, в частности, вопросы сельского хозяйства и рыболовства, на решение которых шотландский парламент не давал согласия. SNP является в нем самой большой партией.

Ранее Фокус сообщал, что лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен сообщила, когда будет рассмотрен вопрос проведения референдума о независимости Шотландии.

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