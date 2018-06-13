Шотландские законодатели со скандалом покинули британский парламент

Депутаты из Шотландской национальной партии (SNP) сегодня, 13 июня, вышли из британского парламента после того, как их лидеру было приказано покинуть палату общин.

Глава партии в Вестминстере Ян Блэкфорд был вышвырнут из парламента спикером палаты общин за отказ сесть после того, как потребовал новых дебатов по Шотландии и Brexit, сообщает REUTERS.

За ним последовали около 30 членов SNP.

После его изгнания Блэкфорд заявил, что правительство демонстрирует отсутствие уважения к Шотландии.

"Давайте не будем питать иллюзии - это конституционный кризис", - заявил политик.

"Мы сообщаем правительству, что мы не готовы сидеть сложа руки и смотреть, как забирают полномочия у шотландского парламента", - добавил он.

Напомним, во вторник британские законодатели проголосовали за принятие законодательства по Brexit. Нововведения включают меры, затрагивающие Шотландию. Это, в частности, вопросы сельского хозяйства и рыболовства, на решение которых шотландский парламент не давал согласия. SNP является в нем самой большой партией.

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Ранее Фокус сообщал, что лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен сообщила, когда будет рассмотрен вопрос проведения референдума о независимости Шотландии.