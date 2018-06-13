В РФ просят россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ по футболу

В Госдуме считают, что такие отношения приводят к рождению детей в неполных семьях

В России призвали россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами, которые приедут в РФ на чемпионат мира по футболу.

Об этом заявила председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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По ее мнению, такие отношения приводят к рождению детей в неполных семьях.



Она заявила, что к ней в комитет "ходят, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее".



По словам Плетневой, она хотела бы, чтобы в России люди женились "по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их".

Она добавила, что после Олимпиады в Москве в 1980 году в стране появилось много матерей-одиночек. По ее словам, эти дети потом страдают и "хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе". Она заявила, что "мы своих детей должны рожать". Плетнева добавила, что она "не националист, но тем не менее".



ЧМ по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.

Ранее российский продюсер и комик Семен Слепаков написал шуточную песню "Олé-Олé-Олé!", посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу.