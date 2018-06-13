В Западнопоморском воеводстве Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде.

Об этом сообщает RMF24.

Столкновение произошла в среду, 13 июня. Грузовик, перевозивший дерево, врезался в пассажирский поездом, следовавший из Щецина в Зелена-Гуру.

Водитель грузовика погиб на месте. Машинист поезда и еще 27 человек получили травмы. Среди пострадавших семеро детей.









В результате столкновения также была повреждена колея и тяговая подстанция. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, закрыли и организовали автобусы для замены.

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Напомним, 9 июня на Гостомельском шоссе под Киевом в направлении Бучи произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков.

Во время поворота на Ирпень в пассажирский автобус врезалась фура. От удара автобус "влетел" в грузовик.