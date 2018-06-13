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Главная » Мир » В Нигерии сын похоронил отца в новом BMW за 88 тысяч долларов

В Нигерии сын похоронил отца в новом BMW за 88 тысяч долларов

В Нигерии сын похоронил отца в новом BMW за 88 тысяч долларов
Фото: twitter.com/theNETn

Зажиточный нигериец по имени Азубуике всегда обещал отцу, что однажды у того будет шикарная машина

13.06.18 1580
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Житель Нигерии похоронил своего отца в новом автомобиле BMW по цене около 88 тысяч долларов на кладбище в отдаленной деревне Ихиэла, сообщает The Daily Mail.

Зажиточный нигериец по имени Азубуике всегда обещал отцу, что однажды у того будет шикарная машина, но не успел исполнить обещание при жизни родителя. После кончины отца Азубуике купил новый кроссовер BMW X6 в демонстрационном зале местного дилера германского бренда, чтобы использовать эту машину вместо гроба.

Знакомые помогли скорбящему Азубуике выкопать вручную гиганскую могилу и проводить его отца в последний путь таким странным способом.

Вместе с тем некоторые селяне язвительно заметили, что BMW оборудована спутниковой навигацией, чтобы помочь усопшему найти свою лестницу к небесам, отмечается в публикации.

Отметим, ранее шотландский солдат пришел на похороны боевого товарища в платье.

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