В Нигерии сын похоронил отца в новом BMW за 88 тысяч долларов

Житель Нигерии похоронил своего отца в новом автомобиле BMW по цене около 88 тысяч долларов на кладбище в отдаленной деревне Ихиэла, сообщает The Daily Mail.
Зажиточный нигериец по имени Азубуике всегда обещал отцу, что однажды у того будет шикарная машина, но не успел исполнить обещание при жизни родителя. После кончины отца Азубуике купил новый кроссовер BMW X6 в демонстрационном зале местного дилера германского бренда, чтобы использовать эту машину вместо гроба.
Знакомые помогли скорбящему Азубуике выкопать вручную гиганскую могилу и проводить его отца в последний путь таким странным способом.
Вместе с тем некоторые селяне язвительно заметили, что BMW оборудована спутниковой навигацией, чтобы помочь усопшему найти свою лестницу к небесам, отмечается в публикации.
Отметим, ранее шотландский солдат пришел на похороны боевого товарища в платье.