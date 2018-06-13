Денуклеаризация Северной Кореи продлится 2,5 года, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Сеул прокомментировал итоги саммита в Сингапуре с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает "Интерфакс".



Стороны договорились о масштабной программе разоружения Пхеньяна, предполагающей, прежде всего, отказ от ядерного оружия. Однако этот процесс может затянуться на годы, полагает Помпео.

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"Мы надеемся, что основное разоружение произойдет в течение 2 - 2,5 года", - сказал Майк Помпео, отвечая на вопрос журналистов, успеет ли Трамп увидеть плоды заключенного соглашения до окончания президентского срока 20 января 2021 года.



Помпео также выразил уверенность в том, что в Пхеньяне хорошо понимают, как внимательно США будут следить за ходом разоружения. "Будет всесторонняя проверка", - заверил он.



По словам госсекретаря, ничто не мешает американцам вновь вернуться к демонстрации силы. Если Северная Корея прекратит вести конструктивные переговоры, США возобновят совместные военные учения с Сеулом, предупредил Помпео.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита.