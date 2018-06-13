Президент Македонии отказался переименовывать страну

Президент Македонии Георге Иванов сказал, что не будет подписывать соглашение с Грецией о переименовании страны.



Об этом сообщает "Радио Свободная Европа".



По его словам, соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Греции.

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"Эта вредоносное соглашение, которое уникально для истории человечества, оно неуместно и неприемлемо для меня, оно нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства", - сказал Иванов.



Отмечается, что премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров утром пришли к президенту, чтобы сообщить о соглашении, но встреча длилась всего две минуты.

Ранее Фокус писал, что новым названием Республики Македония станет "Северная Македония". Об этом заявил македонский премьер-министр Зоран Заев. Отмечалось, что новое название согласовано с Грецией, которая возражала против нынешнего наименования.

Со времен развала Югославии в начале 1990-х годов Македония ведет спор с Грецией о своем названии. В 90-е годы Греция обратилась в ООН с претензией, что название "Македония" является сугубо греческим этнонимом (так называется одна из областей страны). По решению ООН, официально ныне Македония носит название "Бывшая Югославская Республика Македония".