"Самая массовая оргия" не состоялась: участников не хватило

Для участия в мероприятии зарегистрировались 1 200 человек, но в назначенное время пришли только 375 из них

В Лас-Вегасе (США) на оргию пришли сотни людей, но их оказалось недостаточно, чтобы поставить новый мировой рекорд.



Об этом сообщило издание Las Vegas Weekly.



Для участия в мероприятии зарегистрировались 1 200 человек, но в назначенное время пришли только 375 из них. Чтобы побить рекорд, поставленный на оргии с 500 участниками, которая состоялась в Японии в 2006 году, требовалось на 126 человек больше.

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Одной из причин провала могли стать постоянные переезды. Изначально оргию планировали устроить в гостинице Embassy Suits в Лас-Вегасе, но менеджмент отеля оказался против. Ее перенесли в Музей эротического наследия, но за считаные часы до начала местные власти надавили на его руководство, и оргию снова отменили. В итоге она состоялась в секс-клубе Green Door.



"Мы не побили мировой рекорд, но нам все же удалось провести потрясающее мероприятие, особенно учитывая все обстоятельства, которые нашей команде пришлось преодолеть", - заявила организатор оргии.



Новая попытка намечена на следующий год.

Отметим, ранее в Ватикане сотрудники полиции ворвались в одну из квартир и обнаружили, что там происходит гей-оргия.