Трамп объяснил, зачем ему нужен был Путин на саммите "Большой семерки"

Президент США хотел видеть Владимира Путина за столом переговоров на саммите G7, чтобы сказать ему, что делать.
Об этом Дональд Трамп заявил в эфире телеканала FoxNews.
"Мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая о России. И я подумал про себя, разве бы не было лучше, если бы они были здесь", – сказал Трамп.
"Я не за Россию. Я за США. Вот вам пример. Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде... Если бы он присутствовал там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него", - добавил он.
Кроме того, по словам Трампа, если бы президент России присутствовал на саммите, "Большая семерка" имела бы возможность обсудить ситуацию в Украине и Сирии.
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Ранее Фокус сообщал, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, что для мира было бы лучше, если бы Россия вернулась в состав "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония).
Напомним, Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после оккупации Крыма. Таким образом, G8 превратилась в G7.
8 июня 2018 года Трамп заявил о необходимости возвращения России в состав "Большой семерки". В тот же день президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что "Большая семерка" должна оставаться неизменным форматом.
А канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в состав "Большой семерки" невозможно, пока не будет существенного продвижения в ситуации с Украиной.