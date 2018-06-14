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Трамп объяснил, зачем ему нужен был Путин на саммите "Большой семерки"

Трамп объяснил, зачем ему нужен был Путин на саммите "Большой семерки"
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Четверть времени на саммите все равно были посвящены Кремлю

14.06.18 478
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Президент США хотел видеть Владимира Путина за столом переговоров на саммите G7, чтобы сказать ему, что делать.

Об этом Дональд Трамп заявил в эфире телеканала FoxNews.

"Мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая о России. И я подумал про себя, разве бы не было лучше, если бы они были здесь", – сказал Трамп.

"Я не за Россию. Я за США. Вот вам пример. Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде... Если бы он присутствовал там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него", - добавил он.

Кроме того, по словам Трампа, если бы президент России присутствовал на саммите, "Большая семерка" имела бы возможность обсудить ситуацию в Украине и Сирии.

Ранее Фокус сообщал, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, что для мира было бы лучше, если бы Россия вернулась в состав "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония). 

Напомним, Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после оккупации Крыма. Таким образом, G8 превратилась в G7. 

8 июня 2018 года Трамп заявил о необходимости возвращения России в состав "Большой семерки". В тот же день президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что "Большая семерка" должна оставаться неизменным форматом. 

А канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в состав "Большой семерки" невозможно, пока не будет существенного продвижения в ситуации с Украиной.

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