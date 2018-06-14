В Нидерландах напечатали почтовые марки с аллюзией на связь между чемпионатом мира по футболу в России и катастрофой MH17 в 2014 году.

Марки напечатал национальный оператор почтовой связи Нидерландов PostNL, сообщает NOS.

В PostNL сразу же заявили, что сожалеют о печати. По их словам, марки были заказаны в частном порядке, и за их содержание несет ответственность заказчик.

Автором изображения является украинский художник Андрей Ермоленко. На марку попала картинка с одного из восьми плакатов о чемпионате мира в России.

















Прежде, чем печатать марки, заказчика предупреждают, что ему не разрешается предоставлять визуальный материал, который может быть воспринят как оскорбительный или имеющий политическое содержание. Но неизвестно, принимаются ли какие-то меры в отношении клиента.

Напомним, на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России, потратили $14,2 млрд, что является рекордом. Ранее рекорд принадлежал Бразилии.