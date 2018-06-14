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Украина открывает визовые центры в восьми городах России

Украина открывает визовые центры в восьми городах России
Визовая политика Украины / Вікіпедія

Всего появится 56 новых центров по всему миру

14.06.18 271
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Украина откроет 56 визовых центров в разных странах мира. Из них 8 - в разных городах России.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

Новые украинские визовые центры начнут работу с 15 июня до 1 августа. Они будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

Информация о датах открытия каждого из центров будет размещена на веб-страницах соответствующих украинских посольств и консульских учреждений.

География расположения 56 визовых центров: г.Алжир (Алжир), г.Луанда (Ангола), г.Дакка (Бангладеш), г.Ханой, Хошимин (Вьетнам), г.Аккра (Гана), г.Аддис-Абеба (Эфиопия), г. Каир (Египет), г.Хараре (Зимбабве), г.Бенгалуру, Дели, Калькутта, Мумбаи, Ченнай (Индия) г.Джакарта (Индонезия), г.Багдад, Эрбиль (Ирак), г.Тегеран (Иран), г.Амман (Иордания), г.Яунде (Камерун), г.Найроби (Кения), г.Пекин, Гуанчжоу, Шанхай (Китай) г.Эль-Кувейт (Кувейт), г.Киншаса (Конго), г.Абиджан (Кот-д'Ивуар), г.Бейрут (Ливан), г.Куала-Лумпур (Малайзия), г.Рабат (Марокко), г.Абуджа (Нигерия), г.Абу-Даби, г.Дубай (ОАЭ), г.Исламабад, Карачи, Лахор (Пакистан), г.Кейптаун, Претория (Южная Африка), г.Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург (РФ), г.Эр-Рияд, Джедда (Саудовская Аравия), г. Дакар (Сенегал), г.Тунис (Тунис), г.Анкара, Стамбул, Измир (Турция), г.Кампала (Уганда), г.Манила (Филиппины), г.Коломбо (Шри-Ланка).

Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).

На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях.

Напомним, консульская служба МИД Украины начала оформление электронных виз (е-Виза) иностранцам для въезда в Украину.

Время оформления визы - до 9 рабочих дней, стоимость составит 65 долларов. Разовая виза будет действовать до 30 дней.

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