В Европарламенте призвали "прекратить ГУЛАГ" в России

Депутаты Европарламента призвали европейских политиков воздержаться от посещения Чемпионата мира по футболу в России, "который пройдет на фоне нарушений прав человека режимом в этой стране".
Об этом сообщает "Укринформ".
"Освободите Сенцова! Давайте прекратим ГУЛАГ в России", - призвал во время дебатов чешский депутат Яромир Штетина.
В свою очередь, британский депутат Чарльз Теннок напомнил, что сегодня в России начинается Чемпионат мира по футболу, который глобально привлечет внимание всего мира к этой стране.
"Я призываю европейских политических лидеров воздержаться от посещения Кубка мира-2018 в знак осуждения нарушения Россией многосторонних правил мирового порядка, который касается вмешательства в Крыму, на востоке Украины, в Евросоюзе и к политическому процессу в США", - отметил Теннок.
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Также литовский депутат Петрас Ауштревичус предостерег, чтобы "посещение европейскими политиками Чемпионата мира по футболу в России не превратилось бы в их позорное участие в команде Путина".
Польский депутат Анна Фотига призвала европейских политиков, которые все же посетят ЧМ, поднимать вопросы прав человека и освобождения украинских политических заключенных перед российским руководством.
Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.