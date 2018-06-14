В Европарламенте призвали "прекратить ГУЛАГ" в России

Депутаты Европарламента призвали европейских политиков воздержаться от посещения Чемпионата мира по футболу в России, "который пройдет на фоне нарушений прав человека режимом в этой стране".

Об этом сообщает "Укринформ".

"Освободите Сенцова! Давайте прекратим ГУЛАГ в России", - призвал во время дебатов чешский депутат Яромир Штетина.

В свою очередь, британский депутат Чарльз Теннок напомнил, что сегодня в России начинается Чемпионат мира по футболу, который глобально привлечет внимание всего мира к этой стране.

"Я призываю европейских политических лидеров воздержаться от посещения Кубка мира-2018 в знак осуждения нарушения Россией многосторонних правил мирового порядка, который касается вмешательства в Крыму, на востоке Украины, в Евросоюзе и к политическому процессу в США", - отметил Теннок.

Также литовский депутат Петрас Ауштревичус предостерег, чтобы "посещение европейскими политиками Чемпионата мира по футболу в России не превратилось бы в их позорное участие в команде Путина".

Польский депутат Анна Фотига призвала европейских политиков, которые все же посетят ЧМ, поднимать вопросы прав человека и освобождения украинских политических заключенных перед российским руководством.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.