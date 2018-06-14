Елизавета II может сделать исключение для ребенка принца Гарри и Меган Маркл

В скором времени после свадьбы британского принца Гарри и Меган Маркл в королевской семье может быть прибавление.

Но при этом, как сообщает interesnoznat.com, их будущий малыш никогда не получит почетное звание принца или принцессы.

Причина в том, что стать наследником престола имеют право стать лишь дети и внуки действующего монарха, в данном случае это Елизавета II.

И только она имеет право сделать исключение. Кстати, однажды она уже сделала это, благодаря чему дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон стали наследниками престола.

Но пока будущим деткам Гарри придет довольствоваться званиями лордов и леди.

Напомним, принц Гарри стал первым за 125 лет членом королевской семьи, который женился не бритым.