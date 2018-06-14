Жители острова массово находят на улицах и пляжах зеленые оливины

Вулкана Килауэа, который уже 44 дня извергается на Большом острове Гавайев, выбросил из недр земли множество зеленых драгоценных камней оливинов. Об этом пишет Daily Mail.

Минералы среди других вулканических пород находят на улицах и пляжах острова. Местные жители назвали оливины "маленькими камнями Килауэа".

"Лава, извергающаяся сейчас, очень кристально богата, и вполне возможно, что жители могут найти оливины", - рассказала геолог из Гавайского университета Шерил Гансеки.

Оливин - это зеленый минерал, который в богатой магнием форме известен как перидот. Он издревле используется в ювелирном деле для изготовления украшений и, в некоторых случаях, может стоить до 450 долларов за карат.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t — Erin Jordan (@ErinJordan_WX) 11 июня 2018 г.

Напомним, лава из вулкана гавайского вулкана Килауэа всего за несколько часов испарила воду из Зеленого озера – крупнейшего пресноводного озера на Большом острове Гавайев.