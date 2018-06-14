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Фото В Кыргызстане призывают покончить с практикой похищения невест

<span class="label red">Фото</span> В Кыргызстане призывают покончить с практикой похищения невест
Фото с сайта Радио Аззатык

 Поводом послужило убийство 20-летней Бурулай Турдалиевой

14.06.18 64
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В столице Кыргызстана Бишкеке на центральной площади прошла акция протеста против практики похищения невест. Молодые люди держали транспаранты с призывом остановить насилие в отношении девушек. 

Об этом сообщает Радио Аззатык.

Как пишет "Настоящее Время", случаи, когда девушек крадут и насильно выдают замуж, в Кыргызстане не редкость, хотя похищение человека в стране уголовно наказуемо.

Поводом для этого послужил случай, который произошел 27 мая в здании Жайылского РОВД Чуйской области, где была убита 20-летняя выпускница колледжа Бурулай Турдалиева. 

Ее из кыргызстанского села 30-летний водитель маршрутки Марс крал дважды. В первый раз девушку вернули родителям по настоянию ее отца. Во второй раз похитителя с Бурулай милиция поймала в дороге. Когда родители девушки приехали в отделение за дочерью, узнали, что прямо там мужчина ее зарезал.

Позже руководство отделения милиции, где произошла трагедия, уволили, 23 сотрудников наказали. В Кыргызстане начались акции протеста против традиции похищать невест.

В Кыргызстане 20% созданных семей, где невесту украли, и далеко не всегда девушки согласны выходить замуж таким способом.

Жениху и его дружкам главное – дотащить невесту до дома, а дальше начинается работа родственников. Если невесте наденут на голову платок – уговорами или запугиванием, – значит, молодые помолвлены. Потом нередко идет принудительная брачная ночь, после которой из-за стыда почти никто из девушек уже не уходит.

Один из таких случаев пересказывает Мунара Бекназарова, директор общественного фонда "Открытая линия".

Девушку украли, затащили домой. Она несколько дней сопротивлялась – и брачной ночи не было. Над женихом стали смеяться: "Ты мужчина или нет?". Тогда он позвал друзей: они держали девушку, а он ее изнасиловал. Сейчас эта женщина уже бабушка, ее мужа нет в живых, но она, рассказывая эту историю, постоянно повторяет: "Я его не простила, я его не простила".

Общество до сих пор относится к этой жесткой традиции почти как к закону. За девушек не всегда заступаются родители, просить помощи и защиты им часто не у кого.

Еще одна история. 20-летняя невеста прожила в чужом доме со взрослым мужчиной, который ее украл, почти неделю. Родители отказались ей помочь – не захотели позорить семью. Девушку спас пост в соцсетях, в котором она в отчаянии написала о намерении покончить с собой. Откликнулись правозащитники, направили милицию – и девушку забрали от нелюбимого мужа. Казалось бы, самое страшное позади.

"Я пошла к гинекологу, чтобы зафиксировать изнасилование. Врачом был мужчина, мне было стыдно, а он шутил, что после драки кулаками не машут, уже все было, что стесняться, – рассказывает пострадавшая. – Такие же вещи позволяли себе и в милиции. Говорили, что, наверное, все было по согласию, что я стала опытной женщиной".

По словам девушки, соседи и родственники относились к ней так, будто это она виновата, что ее украли, а родная мать отговаривала подавать в суд. И ей пришлось уехать из родного села в Бишкек.

Несколько лет назад в городе Каракол трое украденных девушек покончили с собой в знак протеста. Тогда люди провели митинги, но постепенно все забылось. После случая с убитой Бурулай поднялась новая волна: тысячи студентов вышли в Бишкеке на центральную площадь.

Известная кыргызская телеведущая Ассоль Молдокматова также решила провести марш в защиту прав женщин. После анонса акции всего за пару дней ей пришло свыше семи тысяч писем от тех, кто был украден замуж. Между тем, наказание по статье "Воровство человека" ужесточено. За это грозит до 10 лет тюрьмы, но за 5 лет по этой статье было возбуждено только 158 уголовных дел. Больше половины из них прекращено.

Элеонора Сабатарова, представитель пресс-службы Госслужбы исполнения наказаний Кыргызстана, рассказывает, что по статье 155 отбывают условный срок 73 человека, в закрытых учреждениях – никто. Больше всего невест крадут в Ошской области, но Сабатарова говорит, что не слышала, чтобы кто-то отбывал реальный срок, всегда дают условный.

Отметим, в ООН призвали власти Кыргызстана принять все необходимые меры для прекращения практики похищения невест и исполнения национального законодательства и международных договоров, ратифицированных Бишкеком.

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