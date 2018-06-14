Дневники Эйнштейна показали, что ученому были не чужды расистские взгляды

Публикация личных дневников Альберта Эйнштейна, в которых подробно рассказывается о его путешествии по Азии в 1920-е годы, показала его расистское отношении к некоторым встреченным народам, особенно к китайцам. Об этом сообщает Guardian.

Он вел дневник во время поездки по Китаю, Сингапуру, Гонконгу, Японии, Палестине и Испании в период с октября 1922 года по март 1923 года. Дневники были опубликованы на прошлой неделе Принстонским университетом.

Китайцев Эйнштейн, который позднее называл расизм болезнью белого человека, описывал как "работящих, неопрятных, тупых людей". Он отмечал, что "китайцы во время еды не сидят на лавках, а сидят на корточках, как европейцы, когда облегчаются в лесу".

"Своеобразная скотоподобная нация, больше похожая на автоматы, чем на людей... Будет печально, если эти китайцы вытеснят остальные нации", - писал о них физик в дневнике.

Наблюдая за жителями Цейлона, физик писал, что местные жители обитают "в большой грязи и сильной вони", добавив, что "они мало работают, и мало требуют".

О японцах Эйнштейн отзывался более благожелательно, которых характеризовал "скромными, порядочными, совершенно обаятельными людьми". Но при этом, он делал вывод, что " интеллектуальные потребности этой нации, по-видимому, слабее их художественных".

"Записи дневника Эйнштейна о биологическом происхождении предполагаемой интеллектуальной неполноценности японцев, китайцев и индийцев определенно не занижены и могут рассматриваться как расистские - в этих случаях другие народы изображаются как биологически неполноценные, что является явным признаком расизма", - отметил старший редактор проекта Einstein Papers в Калифорнийском технологическом институте.

Напомним, нобелевский комитет сообщил, что, вопреки распространенному мифу, выдающийся физик Альберт Эйнштейн хорошо учился в старшей школе.