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Главная » Мир » Дональд Трамп: Если твой начальник садист — уволь своего начальника

Дональд Трамп: Если твой начальник садист — уволь своего начальника

Дональд Трамп: Если твой начальник садист — уволь своего начальника
Фото: Newsland

Президент США празднует свой 72 день рождения

14.06.18 65
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Сегодня, 14 июня, 45-й президент США Дональд Трамп празднует свой день рождения. Ему исполнилось 72 года.

Журнал Эсквайр в своей постоянной рубрике "Правила жизни" вспоминает одни из самых известных выражений Трампа.

Каждый, кто думает, что мое время уже прошло, трагически ошибается.

Я прислушиваюсь к своим инстинктам, и, как правило, чутье меня не обманывает. Все считали, что мне не победить на выборах, а я говорил, что скорее всего выиграю.

Вся моя жизнь — это победы. Я редко проигрываю. Я практически никогда не проигрываю.

Я знаю всё про социальные медиа.Возможно, даже лучше, чем кто-либо другой. Мне даже говорили, что я Эрнест Хэмингуэй 140 знаков.

Часть моей привлекательности заключается в том, что я богат.

Я всегда мечтал быть недооцененным.

Деньги никогда не привлекали меня сами по себе. Для меня это лишь способ измерить успех.

Я занимаюсь бизнесом как искусством. Кто-то рисует на холсте или пишет стихи. А я заключаю сделки — как правило, большие.

Иногда лучшие инвестиции — это те, что ты не сделал.

Многие говорят, что я веду себя как азартный игрок, но я ни разу в жизни не играл в азартные игры. Азартный игрок — это тот, кто вертится в казино вокруг игральных автоматов. Я же предпочитаю владеть этими автоматами.

Да, я намерен построить на границе с мексикой огромную стену.А поскольку никто не умеет строить стены лучше и эффективнее, чем я, я построю ее дешево. И я сделаю так, что Мексика сама заплатит за эту стену. Попомните мои слова.

Как это — я не люблю Китай? Когда-то я продал дом одному китайцу за 15 миллионов. Как после этого я могу ненавидеть его страну?

Посмотрите, как мы ведем себя в Ираке. Мы строим школы и строим дороги, а потом кто-то взрывает школу, и мы строим новую, а потом кто-то взрывает дорогу, и мы отстраиваем ее заново. Но при всем этом мы не можем построить гребаную школу в Бруклине.

Мне кажется, что когда мы начали строить новое здание Международного торгового центра, мы должны были построить то же здание, только на один этаж выше, а не выдумывать дурацких проектов.

Мне кажется, главная проблема США — это стремление быть политкорректными.

Рад заявить, что я выступаю против абортов.

Мы живем в мире, где люди уверены, что хорошему человеку нечего делать в политике.

Я жму руки всегда и с удовольствием. Не думаю, что можно стать политиком, если не любишь жать руки.

Кому-то кажется, что у меня короткие пальцы. Но мои пальцы длинны и прекрасны — так же, как и другие части моего тела. И это тщательно задокументировано.

Я люблю красивых женщин, а красивые женщины любят меня. Хорошо, что это работает в обе стороны.

У Иванки (дочь Трампа. — Esquire) отличная фигура. Я бы начал встречаться с ней, если бы она не была моей дочерью.

Не стоит взваливать на своих детей ношу незаслуженного богатства. Это сломает им жизнь.

Пока ты в состоянии думать, думай по‑крупному.

Нет ничего более преступного, чем придумать хорошую идею и не реализовать ее.

Никогда не берите отпуск. Если работа не доставляет вам удовольствия, значит, вы работаете не там, где нужно.

Мой девиз: нанимай лучших и не доверяй им ни в чем.

Если твой начальник садист — уволь своего начальника и найди себе новую работу.

Победой наслаждаются только неудачники.

Напомним, Трамп за год обеднел на 100 млн долларов.

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