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Главная » Мир » Еврокредиторы предоставили Греции миллиард евро

Еврокредиторы предоставили Греции миллиард евро

Еврокредиторы предоставили Греции миллиард евро
Фото: europeinsight.net

Деньги предназначены для погашения задолженностей по платежам

14.06.18 26
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Еврокредиторы согласовали очередной денежный транш для Греции.

В четверг, 14 июня, Европейский стабилизационный механизм (EMS) одобрил перечисление Греции кредита в размере 1 млрд евро. Деньги предназначены для погашения задолженностей по платежам, пишет Deutsche Welle.

Ранее парламент Греции согласовал дальнейшие преобразования, реформирующие земельный налог, а также сферу приватизации в энергетическом секторе.

После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные деньги, чтобы снова открыть стране "полный доступ" к финансовым рынкам. Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше, чем другие кризисные государства.

Отметим, ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал вывести страну из экономического кризиса, заявив, что худшее позади.

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