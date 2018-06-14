Еврокредиторы предоставили Греции миллиард евро

Еврокредиторы согласовали очередной денежный транш для Греции.
В четверг, 14 июня, Европейский стабилизационный механизм (EMS) одобрил перечисление Греции кредита в размере 1 млрд евро. Деньги предназначены для погашения задолженностей по платежам, пишет Deutsche Welle.
Ранее парламент Греции согласовал дальнейшие преобразования, реформирующие земельный налог, а также сферу приватизации в энергетическом секторе.
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После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные деньги, чтобы снова открыть стране "полный доступ" к финансовым рынкам. Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше, чем другие кризисные государства.
Отметим, ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал вывести страну из экономического кризиса, заявив, что худшее позади.