В канадском Торонто с выставки неизвестный украл картину английского андерграундного художника стрит-арта Бэнкси "Охотники за тележками". Об этом сообщает CBC News.

Полиция сообщила, что вор проник в промышленное здание, где была обустроена экспозиция около 5 часов утра в воскресенье – за несколько часов до открытия выставки.

На кадрах с камер видеонаблюдения, распространенных местной полицией, видно, как мужчина в черной куртке, камуфляжной кепке и с платком на лице проник в помещение, снял картину со стены и беспрепятственно удалился. При этом другие картины он не трогал.

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Эксперты оценивают картину в 45 тыс. долларов. "Охотники за тележками" была одной из 80 картин художника, отобранных для выставки "Искусство Бэнски". Общая стоимость всех картин составляет около 35 млн долларов.

Напомним, трафаретное граффити уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" признано самым любимым произведением искусства в Великобритании.