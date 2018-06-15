Эстония поможет Украине на 660 тысяч евро

Правительство Эстонии выделит международным организациям 660 тыс. евро для оказания помощи Украине.

Об этом информирует Рostimees.

Из объема средств, предназначенных в бюджете МИД Эстонии на развитие и гуманитарную помощь, в текущем году ведомство выделит 60 тыс. евро Международному фонду народонаселения ООН UNFPA. Указанные средства планируется направить на смягчение ситуации с гендерным насилием в Украине.

Кроме того, 200 тыс. евро МИД выделит Международному комитету Красного креста на смягчение гуманитарного кризиса в Украине.

Также отмечается, что 200 тыс. евро планируется предоставить ведомству верховного уполномоченного ООН по делам беженцев UNHCR на смягчение положения внутренних переселенцев в Украине.

Аналогичную сумму официальный Таллинн направит и детскому фонду ООН UNICEF на смягчение положения внутренних переселенцев.

Напоминм, в Эстонии пригрозили России потерей Омска, Томска и Петербурга.