В РФ повышение пенсионного возраста для женщин пояснили изменением их статуса в обществе

В правительстве РФ анонсировали пенсионную реформу, после завершения реформы женщины будут выходить на пенсию не на пять лет раньше мужчин, как сейчас, а на два года. Необходимость сближения пенсионного возраста мужчин и женщин объясняли "изменением статуса женщины в обществе". Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Авторы законопроекта одной из причин изменения женского статуса назвали "равное распределение домашней нагрузки на членов семьи". Также в вопросе сближения пенсионного возраста они сослались необходимость обеспечения гендерного равенства.

Обоснованность повышения пенсионного возраста для женщин на восемь лет на протяжении 16 лет в пояснительной записке подтверждается также увеличением средней продолжительности жизни женщин, достигшей, по данным Росстата, в 2017 году отметки в 77,6 лет.

"Соответствующий показатель в Европе составляет около 80 лет, однако пенсионный возраст в России для женщин установлен на уровне 55 лет, тогда как в Европе в среднем пенсионный возраст составляет 63–65 лет", — говорится в документе.

Напомним, глава правительства России Дмитрий Медведев 14 июня объявил о намерении властей поэтапно повысить возраст выхода на пенсию, установив его на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.