В Москве полиция поймала мужчину, который 3 дня прятался на стадионе, чтобы попасть на матч

В Москве полицейские задержали жителя Мордовии, который трое суток прятался на стадионе "Лужники", чтобы попасть на стартовый матч чемпионата мира по футболу без билета.

Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Мужчину нашли 11 июня на арене спящим.

"Я помню, как ехал в машине. Дня три назад. Мы въехали сюда, ну а дальше всё в тумане. Я лёг в траву и хорошенько поспал. Сейчас себя чувствую хорошо. Жду матч", — рассказал задержанный.

Нарушителя доставили в отделение полиции, где на него был составлен протокол. После этого Анисимова отпустили. Смог ли футбольный фанат посмотреть матч Россия — Саудовская Аравия, остаётся неизвестным.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике.

Единственным конкурентом была заявка Марокко.