Обама ответственен за аннексию Крыма, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп обвинил своего предшественника, бывшего президента Барака Обаму в том, что это он "сдал" Крым россиянам.



Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп настаивал на том, что Обама ответственен за аннексию Крыма, потому что президент Путин "не уважал Обаму и Соединенные Штаты", передает The Hill.

"Президент Обама потерял Крым, просто чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался сюда... Президент Обама потерял Крым", - заявил Трамп.



На просьбу журналиста объяснить свое обвинение, Трамп ответил: "Это его вина. Потому что Путин не уважал президента Обаму. Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину".

Напомним, Дональд Трамп якобы заявил лидерам "Большой семерки", что Крым можно считать российским, потому что все живущие на полуострове говорят по-русски. Слова Трампа якобы прозвучали во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде 8 июня.

Ранее Климкин заявил, что "у Трампа своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский".