Ким Чен Ын теперь может звонить Трампу днем и ночью

Глава Белого дома Дональд Трамп дал главе КНДР Ким Чен Ыну свой номер телефона для удобства связи.
Как сообщает Reuters, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
"Теперь он может позвонить мне, если у него возникнут какие-либо трудности, а я могу позвонить ему", - сказал Трамп.
Отметим, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.
По словам Ким Чен Ына, она была похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.
Напомним, Белый дом опубликовал видео про КНДР.