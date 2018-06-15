Ким Чен Ын теперь может звонить Трампу днем и ночью

Лидеры США и КНДР отныне могут общаться чаще

Глава Белого дома Дональд Трамп дал главе КНДР Ким Чен Ыну свой номер телефона для удобства связи.

Как сообщает Reuters, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

"Теперь он может позвонить мне, если у него возникнут какие-либо трудности, а я могу позвонить ему", - сказал Трамп.

Отметим, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, она была похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

Напомним, Белый дом опубликовал видео про КНДР.