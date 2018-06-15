Италия предложит ЕС свою версию миграционной политики

Документ появится до конца года

Италия считает, что Европе необходимо менять миграционную политику. Страна представит свое собственное видение новых правил предоставления убежища и иммиграции до конца года.

Об этом в пятницу заявил новый премьер страны Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

"Мы разрабатываем наше собственное предложение, которое будет представлено ​​во время председательства Австрии в Европейском Совете в начале следующего месяца", - отметил Конте.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон и Джузеппе Контев обменялись резкими заявлениями по поводу итальянской миграционной политики. Теперь итальянский лидер заявляет, что они "полностью разъяснили" свои взгляды и находятся "в идеальном согласии".

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Напомним, на прошлой неделе 629 человек, включая детей и беременных женщин были спасены судном французской неправительственной организации, действующей совместно с немецким центром SOS Mediterranee. Италия и Мальта, ближайшие к судну, отказались принять беженцев. В итоге "Авариус" с 629 нелегальными иммигрантами на борту согласились принять испанские власти.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия итальянского правительства циничными и безответственными.